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        Haberler Gündem KPSS tercih sonucu sorgulama: KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        6 Temmuz tarihinde başlayan KPSS 2023/1 tercih başvuruları 13 Temmuz tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, KPSS 2023/1 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Yerleştirme işlemleri, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı ile, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı üzerinden yapılacak. İşte KPSS 2023/1 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 20:45
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        • 1

          KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6-13 Temmuz tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar gözünü tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, "KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 KPSS tercih sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS-2023/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak bir önceki tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu süre baz alındığında tercih sonuçlarının 19 Temmuz'dan sonra ilan edilmesi bekleniyor.

          Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?

          Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

          ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

          ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

        • 5

          Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak

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