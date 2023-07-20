KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası: 2023 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
6-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. ÖSYM tarafından duyurulacak KPSS tercih sonuçlarına ilişkin en çok; KPSS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...
- 1
KPSS tercih sonuçları ile ilgili artık heyecan dorukta. Yurt genelinde söz konusu sınava katılım gösteren ve tercihlerini gerçekleştiren binlerce aday, merakla ÖSYM'den yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Konuya ilişkin son bilgileri ve KPSS tercih sonuçları ile ilgili diğer ayrıntıları bir araya getirdik...
- 2
KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2023/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak bir önceki tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu süre baz alındığında tercih sonuçlarının 19 Temmuz'dan sonra ilan edilmesi bekleniyor.
Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
- 3
KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
-
- 4
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.
- 5
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak