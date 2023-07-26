KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2023 ÖSYM KPSS yerleştirme sonucu tıkla, öğren!

KPSS tercih sonuçlarına ilişkin beklenen gün geldi çattı. Türkiye'nin dört bir yanında söz konusu sınavda ter döken ve tercihlerini yapan binlerce öğrenci, heyecanlı ÖSYM'den yapılacak resmi açıklamayı bekliyordu. İşte, gün itibariyle öğrencilerin erişimine açılan KPSS tercih sonuçlarına dair tüm bilinmesi gerekenler...