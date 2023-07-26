KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2023 ÖSYM KPSS yerleştirme sonucu tıkla, öğren!
6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılan KPSS tercih sonuçlarına dair müjdeli haber geldi. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamanın detaylarına göre KPSS tercih sonuçları belli olmuş durumda. İlgişi açıklama sonrası; KPSS sonuçları nasıl öğrenilir ve KPSS sonuç sorgulama ekranı gibi merak edilen soruların cevaplarını derledik!
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KPSS tercih sonuçlarına ilişkin beklenen gün geldi çattı. Türkiye'nin dört bir yanında söz konusu sınavda ter döken ve tercihlerini yapan binlerce öğrenci, heyecanlı ÖSYM'den yapılacak resmi açıklamayı bekliyordu. İşte, gün itibariyle öğrencilerin erişimine açılan KPSS tercih sonuçlarına dair tüm bilinmesi gerekenler...
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KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
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KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.
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Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak