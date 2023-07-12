KPSS sınava giriş yerleri açıklandı mı ve 2023 KPSS sınavları ne zaman yapılacak?
Kamuda görev almak isteyen kişiler için gerçekleştiren KPSS sınavının 2023 yılında ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. KPSS sınavına son başvuru 29 Mayıs günü yapıldı. Sınava katılacak adaylar hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Ayrıca hazırlıklarını sürdüren adaylar 2023 yılında yapılacak KPSS sınav tarihlerini de araştırıyor. İşte, 2023 ÖSYM takvimine göre KPSS sınav takvimi ve sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığına dair tüm detaylar...
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Kamu Personel Seçme Sınavı'nın 2023 yılında hangi tarihler içerisinde yapılacağı sorgulanıyor. Kamuda memur olmak isteyen adayların girdiği sınavın takvimi ÖSYM tarafından belirlenen takvim ile her sene yayımlanıyor. Bu yıl yapılacak olan Öğretmenlik Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için tarih verildi.
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2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından 2023 yılı sınav ve sonuç açıklama takvimi yayımlandı. Takvime göre KPSS 2023 sınav takvimi şöyle;
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da.
2. gün oturumları ise 30 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde yapılacak.
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KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından KPSS sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanacak.
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KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Belgelerin sınavdan 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.
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KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?
2023 KPSS sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin web sitesi üzerinden Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranından erişime açılacak.