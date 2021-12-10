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KPSS tarihleri 2022 - KPSS lise, üniversite ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM'de

Devlet kadrolarında görev yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de 2022 KPSS tarihleri. Kamuda görev almak isteyen adayların bir KPSS puanının olması gerekiyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2022 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans tarihleri açıklandı mı?

10.12.2021 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
KPSS tarihleri 2022 - KPSS lise, üniversite ne zaman yapılacak?

18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konan KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca KPSS adayının gündeminde 2022 KPSS tarihleri var. ÖSYM her sene, yılbaşına yakın bir süreçte yıllık sınav takvimi yayınlıyor. Bu sınav takvimi içerisinde de hangi sınavın ne zaman yapılacağı bilgisi yer alıyor. KPSS sınavlarına dair her tarihin yer aldığı ÖSYM takvimi belli oldu mu? İşte 2022 KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans tarihleri hakkında merak edilenler...

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM, LİSAN, ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. ÖSYM Sınav Takvimi 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

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