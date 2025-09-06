KPSS sınav tarihi ve saati belli oldu. Devlet memuru olmak isteyenler KPSS sınav saati, başlangıç ve bitiş süresini merak ediyor. Kamuda memur olarak çalışmanın hayalini kuran adaylar, kendi branşlarına göre Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Alan Bilgisi oturumlarında ter dökecek. İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2025 KPSS Lisans Genel Kültür- Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihi