KPSS ne zaman? KPSS tarihi değişecek mi? soruları, adayların gündeminde. Ayrıca ÖSYM'nin düzenlediği tüm sınavlara girecek adayların kafasında sınav süresi boyunca maske kullanımının nasıl olacağı ile ilgili soru işaretleri de var. Özellikle astım hastalığı gibi nefes problemi yaşayan adaylar, sınavda maske kullanımının nasıl olacağını merak ediyor. Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'e merak edilen tüm soruları sordu. İşte KPSS ile birlikte öne çıkan başlıklar...

KPSS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS tarihinde bir değişiklik olup olmayacağı ile ilgili soruya "Hayır. Bir değişiklik olmayacak. KPSS mevcut ilan ettiğimiz takvimdeki tarihlerde uygulanacak. Lütfen bu takvimi esas alalım." şeklinde cevap veriyor.

SINAVDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU OLACAK?

"Sınav süresinde takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız. Her koşulda adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Sınavda takmaları gerekirse kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır."

SINAV GÜNLERİ ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK MI?

"İllerde rektörlerimizin başkanlığında, ilçelerde ise kaymakamlarımızın başkanlığında koordinasyon kurulları oluşturuldu. Bu kurullarda belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ile ÖSYM sınav koordinatörümüzün koordinasyonunda o il ve ilçede sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması, adayların rahat bir şekilde sınav binalarına ulaşması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Toplu ulaşım araçlarının daha sık düzenlenmesi sağlanacaktır. Belediyelerimiz de geçtiğimiz yıllarda adaylarımızın sınav binalarına ulaşımlarını ücretsiz olarak sağlamıştır. Bu yıl da desteklerini göstereceklerdir. Desteklerinden dolayı tüm paydaş kurumlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Engelli adaylarımız ayrıca bu konuda belediyelerden yardım ve destek isteyebileceklerdir."

KPSS SINAVI NE ZAMAN? 2020

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 202

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020