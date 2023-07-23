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        Haberler Gündem KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2023 KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayımlanacak?

        Gözler KPSS soruları ve cevaplarında! 2023 KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları açıklandı mı?

        KPSS soruları ve cevapların ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Kamu Personel Seçme Sınavı, 23 Temmuz Pazar günü 81 il ve merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa da dahil olmak üzere ülke genelinde uygulanıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumları devam ederken gözler "KPSS 2023 Lisans sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yayımlanacak. İşte, ÖSYM ile 2023 KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 10:33
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        • 1

          KPSS soru ve cevapları araştırmaları hız kazandı. Binlerce aday bugün kamuya atanabilmek için sınavda ter döküyorlar. Bu bağlamda gözler "KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrilmiş durumda. İşte, 2023 KPSS Lisans sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı ile ilgili detaylar...

        • 2

          KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

          KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı henüz yayımlanmadı. KPSS soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi açıklama da bulunmuyor. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor. Konuya ilişkin gelişme yaşandığı takdirde haberimiz güncellenecektir

        • 3

          KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS Lisans maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak. KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

        • 4
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