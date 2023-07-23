KPSS soru ve cevapları araştırmaları hız kazandı. Binlerce aday bugün kamuya atanabilmek için sınavda ter döküyorlar. Bu bağlamda gözler "KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrilmiş durumda. İşte, 2023 KPSS Lisans sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı ile ilgili detaylar...