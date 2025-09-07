ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, bugün gerçekleştiriliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından ise KPSS soruları ve cevapları 2025 PDF araştırmaları başlayacak. Tahmini olarak alacakları puanları hesaplamak ve kendi yanıtlarının doğruluğunu öğrenmek isteyen binlerce aday ‘’KPSS Lisans soruları ve cevapları yayınlandı mı?’’ sorusuna yanıt arayacak. KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum 13 Eylül’de, 3. oturum ise 14 Eylül’de düzenlenecek. Peki, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2025 KPSS Lisans soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…