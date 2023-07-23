Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bugün ülke genelinde gerçekleştiriliyor. Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarından oluşan sınavla beraber KPSS soru yorumları araştırmaları sıklaştı. Adaylar, sosyal medyada paylaşılacak KPSS sınav yorumları ile diğer katılımcıların KPSS soruları hakkındaki düşüncelerini öğrenebilecek. İşte, 2023 KPSS Lisans soruları ile ilgili detaylar...