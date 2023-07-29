Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem KPSS SORU YORUMLARI 2023: Alan Bilgisi sınav yorumları ile KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı?

        KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları ile 2023 KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı?

        KPSS soru yorumları araştırmaları bugünkü sınav ile beraber başladı. Memur olma hayaliyle KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağlayanlar sosyal medyada KPSS soru yorumlarını paylaşacak ve soruların zor mu, kolay mı olduğunu tartışacak. Adaylar şimdiden "KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları ile sorular nasıldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS Alan Bilgisi sınavı ilk oturumu 29 Temmuz yani bugün saat 10.15'te başlayacak. İki oturumu bugün düzenlenecek sınavın 3. oturumu ise yarın gerçekleştirilecek. Sınavın sona ermesnin ardından sosyal medyadan KPSS soru yorumları sizlerle olacak. İşte, "2023 KPSS soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?" sorusunun yanıtına dair detaylar...

        • 2

          KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS NASILDI?

          ÖSYM tarafından memur alımı için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü uygulanıyor. Alan Bilgisi sınavıyla berbaer adaylar "2023 KPSS sınavı nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?" sorusuna yanıt arıyorlar.

        • 3

          KPSS LİSANS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

          Sınava katılım sağlayan adaylar KPSS Lisans sınav yorumları Twitter üzerinden #KPSS2023 etiketi ile paylaşacaklar. 2023 KPSS soru yorumları sınavın sona ermesiyle birlikte paylaşılmaya başlayınca haberimizde yer alacak.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı
        Deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Finlandiya, Rus vatandaşlarına kapıyı kapattı
        Finlandiya, Rus vatandaşlarına kapıyı kapattı
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Turistin 'bileklik' oyunu
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Habertürk Anasayfa