Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
KPSS SINAV SORU YORUMLARI 2022: ÖABT sınav yorumları ile KPSS sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? Twitter, sosyal medyada komik ve eğlenceli KPSS paylaşımları, tweetleri ve gönderileri

2022 KPSS soruları hakkında yorumlar: KPSS ÖABT soruları zor muydu?

KPSS soru yorumları araştırmaları, 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonrasında gündeme geldi. Sınavda ter döken adaylar ve yakınları "KPSS zor muydu, kolay mıydı?" sorularına yanıt aradı. İşte, Twitter üzerinden 2022 KPSS ÖABT sınav yorumları...

03.10.2022 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kamu Personel Seçme Sınavı 2022 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT, 2 Ekim 2022 Pazar günü 81 il merkezinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları tamamlandı. ÖABT sınavına katılım sağlayan adaylar sınavın ardından "KPSS sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" sorusuna Twitter üzerinden yanıt verdi.işte, 2022 KPSS ÖABT sınav yorumları hakkında merak edilenler...

  • KPSS ÖABT SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınavda ter döken adaylar sınavın sona ermesiyle birlikte KPSS nasıldı sorusuna yanıt vermeye başladı.

  • 2022 KPSS SORU YORUMLARI

    Sınava katılım sağlayan adaylar KPSS ÖABT sınav yorumlarını Twitter hesapları üzerinden #KPSS2022, #ÖABT etiketi ile paylaşıyorlar. 2022 KPSS soru yorumları sınavın sona ermesiyle birlikte paylaşılmaya başlandı. İşte, 2022 KPSS ÖABT soru yorumları...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.