KPSS soru ve cevap anahtarları 2025: ÖSYM KPSS soruları ve cevapları tamamı PDF yayınlandı mı?
Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından KPSS soruları ve cevapları merak edildi. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla birlikte adayların en çok araştırdığı konu KPSS sorularının tamamının PDF olarak tamamının yayınlanıp yayınlanmamasıydı. 2025 KPSS soruları ve cevapları ile adaylar KPSS sınav sonuçları öncesinde puan hesaplama işlemlerini yapacak. Peki KPSS soru ve cevap anahtarları açıklandı mı? 2025 ÖSYM KPSS soruları ve cevapları tamamı PDF yayınlandı mı?
KPSS soru ve cevap anahtarları araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor. Peki, KPSS soruları ve cevapları tamamı PDF yayınlandı mı?
KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2025 KPSS soruları ve cevapları ile adaylar KPSS sınav sonuçları öncesinde puan hesaplama işlemlerini yapacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamada:
"7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır." ifadelerini kullanıldı.
KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI TAMAMI PDF NE ZAMAN YAYINLANIR?
Tam liste ve soru kitapçığının tamamı ise birkaç gün içinde adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle ais.osym.gov.tr üzerinden görüntülenebilir.
