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        Haberler Gündem KPSS SONUCU SORGULAMA: 2023 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumu 29-30 Temmuz'da ve ÖABT oturumu ise 6 Ağustos'ta uygulandı. Sınavlara katılım gösteren memur adayları, KPSS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 00:12 Güncelleme: 25.08.2023 - 00:12
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        • 1

          KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "2023 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 KPSS sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          KPSS SINAVLARI TAMAMLANDI!

          2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü tamamlandı.

          2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirildi.

          Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz günlerinde yapıldı.

          KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü iki oturumda tamamlandı.

        • 3

          KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.

          *Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos 2023 tarihinde duyurulacak.

        • 4

          KPSS-2023 SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?

          Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

          ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

          2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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