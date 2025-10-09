KPSS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2025 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecan dorukta. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, 7 Eylül'de Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna, 13-14 Eylül tarihlerinde ise Alan Bilgisi oturumlarına girmişlerdi. KPSS Lisans sınav sonucu açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu. Belirlenen tarihin yaklaşmasıyla beraber adaylar araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. Peki, 2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS Lisans KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı...
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunu adaylar, belirlenen tarihlerde Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılım sağlamıştı. ÖSYM tarafından paylaşılan takvimde sınav sonuçları açıklanma tarihi bilgisine de yer verilmişti. Bu noktada ‘’Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı?’’ sorusu yanıt armaya başladı. Sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlanacak. Peki, KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM sınav sonucu sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranı…
2025 LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi.
ÖSYM sınav takvimine göre Lisans KPSS sınav sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklanma saati ise bilinmiyor.
KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM bazen uyguladığı sınavların sonuç bilgilerini erkenden erişime açabiliyor. Ancak KPSS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.
2025 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 KPSS Lisans sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ‘’https://sonuc.osym.gov.tr’’ internet adresinden ve mobil uygulamalarından giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo[1]2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
-
