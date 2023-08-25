KPSS sonuçları bugün açıklanıyor! İşte 2023 KPSS sonuçları sorgulama ekranı
ÖSYM AİS ile KPSS sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz'da ve ÖABT sınavları ise 6 Ağustos'ta gerçekleştirildi. A grubu KPSS lisans sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr sitesi üzerinden yapılacak. İşte 2023 ÖSYM KPSS sonuçları tarihine ilişkin merak edilenler...
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KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans dahilinde Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları gerçekleştirilmişti. ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar KPSS sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. İşte 2023 ÖSYM AİS sonuc.osym.gov.tr ÖABT GK - GY KPSS sonuçları sorgulama ekranı...
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KPSS SINAVLARI TAMAMLANDI!
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü tamamlandı.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirildi.
Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz günlerinde yapıldı.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü iki oturumda tamamlandı.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.
*Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos 2023 tarihinde duyurulacak.
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KPSS-2023 SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.