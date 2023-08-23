KPSS sonuç tarihi açıklandı! 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesine çevrildi. KPSS sonuç tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklandı. Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr sonuç sayfası üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023 KPSS sonuç tarihine ilişkin merak edilenler...
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KPSS sonuçları sorgulama ekranı, Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların gündeminde yer alıyor. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumu 29-30 Temmuz'da ve ÖABT oturumu ise 6 Ağustos'ta gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sınav sonuçları Ağustos ayı içerisinde açıklanacak. İşte 2023 KPSS sonuç tarihi...
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KPSS SINAVLARI TAMAMLANDI!
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü tamamlandı.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirildi.
Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz günlerinde yapıldı.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü iki oturumda tamamlandı.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.
*Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos 2023 tarihinde duyurulacak.
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KPSS-2023 SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.