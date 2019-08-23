KPSS yani Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar tercihlerini yapacak. ÖSYM 2019 takviminde KPSS sonuç tarihine de yer veriyor. Ancak adayların sınav sonuçlarının erken açıklanmasını istemeleri üzerine ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter adresi üzerinden bir açıklama yaptı. Peki 2019 KPSS sonuçları ne zaman?

ÖSYM BAŞKANI'NDAN KPSS AÇIKLAMASI

KPSS sonuçlarıyla ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Aygün açıklamasında, "Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız" dedi.

2019 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.