ÖSYM duyurdu: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Alan Bilgisi sınavı 29 - 30 Temmuz tarihlerinde üç oturum olarak düzenlenecek. Sınav katılımcıları şimdiden sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte ÖSYM tarafından ilan edilen 22023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı sonuç tarihi...
- 1
KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor. 2023 KPSS A Grubu üçüncü oturumu öncesi geri sayım sürerken ÖSYM tarafından 2023 KPSS A Grubu sonuç tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
- 2
KPSS SINAV TAKVİMİ
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,
- 3
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
-
- 4
2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.