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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans ve Lisans sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM duyurdu: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları için geri sayım başladı. KPSS Lisans 18 Eylül'de, KPSS Ön Lisans ise 9 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. İşte KPSS Lisans ve Ön Lisans sonuç tarihi...

11.10.2022 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Soru şabileri sebebiyle iptal edilen KPSS Lisans'ın ardından KPSS oturumları tarihi değiştirilmişti. KPSS Ön Lisans'ın da gerçekleştirilmesinin ardından sonuç tarihleri araması sıklaştı. ÖSYM, KPSS takviminin açıklanmasıyla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de netlik kazandı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

  • KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılan sınav kılavuzuna göre 2022 KPSS Önlisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

     

  • KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS maratonu, 2 Ekim tarihinde son oturumun yapılmasıyla bitti. KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

  • KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

    Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecekler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

  • ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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