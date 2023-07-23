KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleşecek. Sınava girecek kamu personeli adayları ise şimdiden sonuç tarihini merak edip araştırıyor. Peki, 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sonuçları ne zaman açıklanacak? İşe ÖSYM tarafından açıklanan 2023 KPSS lisans sonuç tarihi...
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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı bugün gerçekleşecek. Sınava girecek adaylar merak içerisinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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KPSS SINAV TAKVİMİ
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,
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2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
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2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.