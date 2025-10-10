2025 KPSS LİSANS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, 2025 KPSS Lisans cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu:

''7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarıadaylarının, cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir.''

KPSS CEVAP KAĞITLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ