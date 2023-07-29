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        Haberler Gündem KPSS SONUÇLARI 2023: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu: 2023 KPSS A Grubu - ÖABT sonuç tarihi

        ÖSYM duyurdu: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS Alan Bilgisi sınavı 29 - 30 Temmuz tarihlerinde üç oturum olarak düzenlenecek. Sınav katılımcıları şimdiden sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte ÖSYM tarafından ilan edilen 22023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı sonuç tarihi...

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        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 09:36
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        • 1

          KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor. 2023 KPSS A Grubu ikinci oturumu öncesi geri sayım sürerken ÖSYM tarafından 2023 KPSS A Grubu sonuç tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        • 2

          KPSS SINAV TAKVİMİ

          2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,

        • 3

          2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

          2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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