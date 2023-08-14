Gözler KPSS sonuç tarihinde! 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. KPSS Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar KPSS sonuç tarihlerini araştırmaya başladı. KPSS sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre netleşti. İşte 2023 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin merak edilenler...
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KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumları geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler KPSS sonuç tarihine çevrildi. Milyonlarca aday "KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak ve erken açıkanır mı?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamanın ardından adaylar KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler. İşte 2023 KPSS sınav sonuçları tarihi detayları...
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KPSS SINAVLARI TAMAMLANDI!
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü tamamlandı.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirildi.
Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz günlerinde yapıldı.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü iki oturumda tamamlandı.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.
*Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos 2023 tarihinde duyurulacak.
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KPSS-2023 SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.