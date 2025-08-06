Binlerce adayın beklediği 2025 KPSS A Grubu sınavı için geri sayım başladı. Sınava 1 ay kala gözler sınav giriş belgelerinin ilan edileceği tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, bu belgeler yayımlandığında adaylar hem sınav günü hem de sınav merkezlerini öğrenebilecek. Bu yıl KPSS’de sadece lisans oturumları yapılacak, ön lisans ve ortaöğretim adayları sınav hakkını 2026’da kullanabilecek. İşte sınav sürecine dair merak edilenler...