KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
KPSS 2025 A Grubu lisans oturumlarına sayılı günler kala, adayların en çok merak ettiği konulardan biri sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı oldu. Sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından yayımlandığında sınav merkezleri de kesinleşecek. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre bu yıl yalnızca lisans düzeyinde oturumlar yapılacak, ön lisans ve ortaöğretim oturumları ise çift yıllarda düzenlendiği için 2025 takviminde yer almayacak. İşte ayrıntılar...
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Binlerce adayın beklediği 2025 KPSS A Grubu sınavı için geri sayım başladı. Sınava 1 ay kala gözler sınav giriş belgelerinin ilan edileceği tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, bu belgeler yayımlandığında adaylar hem sınav günü hem de sınav merkezlerini öğrenebilecek. Bu yıl KPSS’de sadece lisans oturumları yapılacak, ön lisans ve ortaöğretim adayları sınav hakkını 2026’da kullanabilecek. İşte sınav sürecine dair merak edilenler...
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KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025 sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanmaktadır. 2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür), 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde (Alan Bilgisi oturumları) yapılacak. Bu doğrultuda, sınav giriş yerleri büyük olasılıkla Ağustos sonu ile Eylül başı arasında, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanacaktır. Kesin tarih ve bilgiler için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmek önemlidir.
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KPSS 2025 NE ZAMAN?
KPSS 2025 sınavı, 7 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.
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