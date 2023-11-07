2024 KPSS sınav ve başvuru tarihleri... ÖSYM'nin 2024 yılı içerisinde yapılacağı sınavlara ilişkin başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu. Bu gelişme ile beraber, "2024 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?" sorusu da netlik kazandı. 2024 yılı içerisinde KPSS lisans, ortaöğretim ve DHBT sınavları uygulanacak. Peki, 2024 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte? İşte detaylar