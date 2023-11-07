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        Haberler Gündem Eğitim KPSS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı! ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim ve lisans sınavı ne zaman, hangi ayda yapılacak?

        KPSS sınav tarihleri belli oldu! 2024 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?

        ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS sınav ve başvuru tarihleri de açıklandı. Bilindiği gibi, 2024 yılı içerisinde KPSS lisans, orta öğretim ve DHBT oturumları gerçekleştirilecek. Peki, KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte başlıyor? İşte, KPSS sınav ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:09
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        • 1

          2024 KPSS sınav ve başvuru tarihleri... ÖSYM'nin 2024 yılı içerisinde yapılacağı sınavlara ilişkin başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu. Bu gelişme ile beraber, "2024 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?" sorusu da netlik kazandı. 2024 yılı içerisinde KPSS lisans, ortaöğretim ve DHBT sınavları uygulanacak. Peki, 2024 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte? İşte detaylar

        • 2

          2024 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

          ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,

          2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

          KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 3

          KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

          KPSS'nin ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

          KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 4

          KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

          KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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