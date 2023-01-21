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KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ 2023: ÖSYM takvimi ile KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu! 2023 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS 2023 sınav ve başvuru tarihleri, iptal edilen KPSS sınavının ardından gündeme geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 KPSS sınav takvimi ile KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav tarihleri netlik kazandı. İşte, 2023 KPSS sınav ve başvuru tarihleri...

Giriş: 21.01.2023 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yeni KPSS sınav ve başvuru tarihleri merakla araştırılıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ve lise mezunları KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile birlikte netlik kazandı. İşte, 2023 2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi ile sınav ve başvuru tarihleri...

  • 2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

    2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 23 Temmuz tarihinde,

    2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

  • 2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde

    2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT sınavı) 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

  • 2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.

    KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

  • ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün yayınladığı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti.

    MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim ayında yaptığı konuşmada; seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını söylemişti. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklandı. İki tarihin çakışması özellikle sosyal medyada erken seçim iddialarını alevlendirdi.

  • MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak "Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi. Çelik’in konuşmasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

    2023 KPSS tarihlerinde herhangi bir değişim söz konusu olursa haberimizde paylaşacağız.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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