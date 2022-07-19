KPSS sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimi ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri duyurulmasının ardından sınava katılım gösterecek olan memur adayları başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. KPSS lisans başvurularını tamamlayan adaylar ise gözünü sınavın yapılacağı tarihe çevirdi. Peki 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...