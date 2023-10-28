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        Haberler Gündem 2024 KPSS takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

        KPSS sınav takvimi 2024: KPSS ne zaman yapılacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki yıl ara ile düzenlenirken lisans oturumları ise her sene düzenleniyor. Sınava katılacak adaylar için "KPSS ne zaman, ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte 2024 KPSS tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 00:55 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:55
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        • 1

          Kamu Personel Seçme Sınavı için araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca adayın gözü Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının 2024 tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS 2024 ne zaman yapılacak? İşte KPSS oturumları hakkında merak edilen bilgiler...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          2024 KPSS TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

          KPSS'nin 2024 oturum ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

          Söz konusu tarihlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek 2024 sınav takvimi ile kesinlik kazanması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ KPSS HAKKINDA BİLGİ

          Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

        • 4

          Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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