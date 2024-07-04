KPSS maratonu başlamak üzere. Temmuz ve Eylül aylarında yapılacak KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim sınavları için başvurular devam ediyor. Sizler için 2024 KPSS takvimini derledik. İşte, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri...