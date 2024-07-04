Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS sınav takvimi 2024: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri nedir? KPSS sınav yerleri açıklandı mı?

        KPSS sınav takvimi 2024: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav ve başvuru tarihleri gündemdeki yerii koruyor. Bazı oturumların başvuruları devam ederken, bir yandan gözler 14 Temmuz'da yapılacak lisans sınavına çevrildi. İşte, 2024 KPSS takvimi ile KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS maratonu başlamak üzere. Temmuz ve Eylül aylarında yapılacak KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim sınavları için başvurular devam ediyor. Sizler için 2024 KPSS takvimini derledik. İşte, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri...

        • 2

          KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ VE SINAV NE ZAMAN?

          KPSS Lisans sınavı için başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihinde alındı. Sınav 14.07.2024 tarihinde yapılacak.

          Alan Bilgisi sınavı ise 20.07.2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ VE SINAV NE ZAMAN?

          Adaylar, KPSS önlisans sınavı için geç başvurularını 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. Sınav 1 01.09.2024 tarihinde yapılacak.

        • 4

          KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ VE SINAV NE ZAMAN?

          ÖSYM takvimine göre KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak. Başvuru kılavuzu başvuruların başlayacağı gün ÖSYM tarafından yayınlanacak.

          Sınav 15.09.2024 tarihinde yapılacak.

        • 5

          KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

          KPSS lisans oturumu 14.07.2024 tarihinde yapılacak. ÖSYM, sınav giriş yeri bilgisinin dahil olduğu sınav giriş belgesi ekranını açtı.

          KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        Habertürk Anasayfa