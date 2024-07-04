KPSS sınav takvimi 2024: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav ve başvuru tarihleri gündemdeki yerii koruyor. Bazı oturumların başvuruları devam ederken, bir yandan gözler 14 Temmuz'da yapılacak lisans sınavına çevrildi. İşte, 2024 KPSS takvimi ile KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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KPSS maratonu başlamak üzere. Temmuz ve Eylül aylarında yapılacak KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim sınavları için başvurular devam ediyor. Sizler için 2024 KPSS takvimini derledik. İşte, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri...
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KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ VE SINAV NE ZAMAN?
KPSS Lisans sınavı için başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihinde alındı. Sınav 14.07.2024 tarihinde yapılacak.
Alan Bilgisi sınavı ise 20.07.2024 tarihinde yapılacak.
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ VE SINAV NE ZAMAN?
Adaylar, KPSS önlisans sınavı için geç başvurularını 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. Sınav 1 01.09.2024 tarihinde yapılacak.
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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ VE SINAV NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak. Başvuru kılavuzu başvuruların başlayacağı gün ÖSYM tarafından yayınlanacak.
Sınav 15.09.2024 tarihinde yapılacak.
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KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
KPSS lisans oturumu 14.07.2024 tarihinde yapılacak. ÖSYM, sınav giriş yeri bilgisinin dahil olduğu sınav giriş belgesi ekranını açtı.