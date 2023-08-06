Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem KPSS SAAT KAÇTA? 2023 Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?

        ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?

        KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. oturum 29 Temmuz'da 2. oturum ise 30 Temmuz'da gerçekleştirildi. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos Pazar Günü tüm Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. İşte 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT sınav süresi, başlangıç ve bitiş saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS lisans sınavı kapsamında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 1. ve 2. oturum 6 Ağustos Pazar günü üm Türkiye genelinde uygulanıyor. KPSS ÖABT 2. oturumda ise adaylar İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavında ter dökecek. Öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı KPSS ÖABT sınavında 75 soru için adaylara 120 veya 150 dakika süre verilecek. İşte 2023 KPSS ÖABT başlangıç ve bitiş saati...

        • 2

          KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT 6 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

        • 3

          30 DAKİKA EK SÜRE KULLANILABİLECEK

          Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek.

        • 4

          KPSS ÖABT KAÇ SORU VAR VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

          Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

        • 5

          KPSS SINAV TAKVİMİ

          2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,

          2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

          2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 6

          2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Habertürk Anasayfa