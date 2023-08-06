ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. oturum 29 Temmuz'da 2. oturum ise 30 Temmuz'da gerçekleştirildi. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos Pazar Günü tüm Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. İşte 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT sınav süresi, başlangıç ve bitiş saatleri...
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KPSS lisans sınavı kapsamında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 1. ve 2. oturum 6 Ağustos Pazar günü üm Türkiye genelinde uygulanıyor. KPSS ÖABT 2. oturumda ise adaylar İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavında ter dökecek. Öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı KPSS ÖABT sınavında 75 soru için adaylara 120 veya 150 dakika süre verilecek. İşte 2023 KPSS ÖABT başlangıç ve bitiş saati...
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KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT 6 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.
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30 DAKİKA EK SÜRE KULLANILABİLECEK
Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek.
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KPSS ÖABT KAÇ SORU VAR VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
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KPSS SINAV TAKVİMİ
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
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2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.
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