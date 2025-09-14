KPSS puanı nasıl hesaplanır? 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav puanı hesaplama
2025 KPSS Alan Bilgisi sınavları üç oturumda tamamlandı. Sınavı geride bırakan adaylar, 10 Ekim'e kadar sınav sonuçlarını bekleyecek. Öte yandan, ÖSYM başvuru kılavuzunda KPSS puanlarının nasıl hesaplandığını aktardı. Peki, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi puan hesaplama nasıl yapılır, kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? İşte, detaylar...
ÖSYM tarafından yapılan KPSS A Grubu Sınavı Alan Bilgisi sınavlarının üç oturumu tamamlandı. ÖSYM takvimine göre, 10 Ekim tarihinde açıklanacak sınav sonuçları öncesi memur adayları, KPSS puanının nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Peki, KPSS A Grubu Sınavı Alan Bilgisi puanı nasıl hesaplanır, kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? İşte, detaylar...
KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?
ÖSYM'nin KPSS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, KPSS puan hesabı şöyle yapılıyor:
- Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
- Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.
- Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
- Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
- Testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
- Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınaavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
30 [ 2 (ASP – X ) – S]
KPSS Puanı = 70 + ----------------------------
[2 ( B – X )] – S
KPSS ÖRNEK PUAN HESAPLAMA
Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:
35 -12/4= 35-3=32 net
45-6/4= 45-1,5=43,5 net
P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için
(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.