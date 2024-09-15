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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS puan hesaplama: KPSS’de dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu, KPSS puanı nasıl hesaplanır?

        KPSS puan hesaplama: KPSS'de dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu?

        KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü gerçekleştiği için KPSS puan hesaplama işlemleri araştırılıyor. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak cevap anahtarı kağıdıyla da doğru ve yanlış sayısını kontrol etme imkanı bulacak. Peki KPSS puanı nasıl hesaplanır? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 08:42 Güncelleme: 15.09.2024 - 08:42
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        • 1

          KPSS sınavları devam ederken puan hesaplama işlemleri gündeme geliyor. Sınavın ardından doğru yanlış puan hesabı yapmak isteyenler ve net puanını öğrenmek isteyenler KPSS puan hesaplama ekranı araştırması yapıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Öncelikle adayın doğru ve yanlış cevapları belirlenir. Her doğru cevap bir puan kazandırırken, her yanlış cevap ise doğru cevap sayısını etkilemektedir. KPSS sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Yani, toplam doğru sayısından dörtte biri kadar yanlış sayısı çıkarılarak net doğru sayısı hesaplanır. Formül şu şekildedir:

          Net = Doğru Sayısı - Yanlış Sayısı ÷ 4

          Net doğru sayısı, ilgili testin standart puanına dönüştürülür. Bu işlem, adayların sınavdaki performansını ölçmek için kullanılan standart sapma ve ortalama değerler dikkate alınarak yapılır. Ham puanlar standart puana çevrilir. Bu işlem, sınavın zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ve ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen standart sapmalar ve ortalama değerler kullanılarak yapılır.

        • 3

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI HAKKINDA

          KPSS sürecinde sıra, bugün yapılacak ortaöğretim sınavına geldi. Ortaöğretim mezunları için Kamu Personel Seçme Sınavı bugün yapılacak.

          81 ilde ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek sınava, 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu.

          2024-KPSS Ortaöğretim için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak.

          Sınav salonlarında 260 bin 94 görevli yer alacak. Sınav güvenliğini sağlamak için, 21 bin 660 emniyet görevlisi de sahada olacak.

          Sınav saat 10.15'te başlayacak

          Ortaöğretim KPSS saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra sınav merkezlerine gelen adaylar, salonlara alınmayacak.

        • 4

          Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

          Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

          KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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