KPSS Ortaöğretim tercih takvimi 2024: ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayınlandı mı?
2024 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim'de açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS Ortaöğretim tercihleri için geri sayım başladı. B grubu kadrolara yapılacak alım ve atamalar için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu hazırlanacak. B grubu kadro sayıları, özel ve genel başvuru koşulları ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzunda yer alacak. Peki, ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? İşte detaylar...
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KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Adaylar ÖSYM son dakika duyurularına odaklandı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başlayacak. Kılavuzda KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının alım yapılacak kadroları, kontenjanları, tavan ve taban puanları yer alacak. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte detaylar…
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2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2024 KPSS Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.
Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
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ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül’de açıklanmış, branş bazında sıralamalar ise 30 Eylül’de paylaşılmıştı. Buna göre, 2024 yılı ortaöğretim branş bazında sıralamalarının da 2 veya 3 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.
KPSS branş bazında sıralamalarının ekim ayının üçüncü veya son haftasında erişime açılması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.
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BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.
Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. MEB tarafından öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) kararlarına göre kontrol edilerek ve adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.