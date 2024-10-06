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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TARİHLERİ 2024: KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl, nereden yapılır?

        KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

        KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adayların ilgi odağı oldu. Lise mezunlarının kamuda görev alabilmesi amacıyla düzenlenen KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ardından, tercihlerin ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercih işlemleri hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 20:30 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:22
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        • 1

          KPSS Ortaöğretim tercihleri için tarihlerle ilgili araştırmalar başladı. 4 Ekim’de ÖSYM tarafından duyurulan KPSS ortaöğretim sonuçlarının ardından, adaylar puanlarına göre tercih yapmaya hazırlanıyor. Şimdi ise adaylar, KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunu beklemeye geçti. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

        • 2

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          KPSS 2024 Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

          2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

        • 4

          ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          KPSS Ortaöğretim tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

        • 5

          BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül’de açıklanmış, branş bazında sıralamalar ise 30 Eylül’de paylaşılmıştı. Buna göre, 2024 yılı ortaöğretim branş bazında sıralamalarının da 2 veya 3 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

          KPSS branş bazında sıralamalarının ekim ayının üçüncü veya son haftasında erişime açılması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

        • 6

          BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

          Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

          Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

        • 7

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. MEB tarafından öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) kararlarına göre kontrol edilerek ve adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

        KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı!
        KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı!
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