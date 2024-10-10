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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TARİHLERİ 2024: KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        KPSS Ortaöğretim tercihleri 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Lise mezunu adayların ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri sorgulamaları hız kazandı. Öte yandan KPPS P94 puanıyla alım yapan kurumlar araştırılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:50
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        • 1

          KPSS Ortaöğretim tercihleri için geri sayım devam ediyor. KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu 2024 için adaylar, ÖSYM son dakika duyurularına odaklandı. Kılavuzda KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlar yer alacak. Lise mezunu adaylar, ortaöğretim puanıyla beraber 2 yıl boyunca açılan kadrolara müracaat edebilecek. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

        • 2

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri henüz başlamadı.

          KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM’den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

          2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

          KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

        • 4

          ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          KPSS Ortaöğretim tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

          Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

        • 5

          KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?

          Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı.

          KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

          KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR

          Üniversiteler

          Enstitüler

          Bakanlıklar

          Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

          Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

          Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

          Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

          Karayolları Genel Müdürlüğü

          Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

          Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

          Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

          Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

          Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

          Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

          Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

        • 7

          Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

          Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

          Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

          Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

          Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

          Türk Dil Kurumu Başkanlığı

          T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

          Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

          Gelir İdaresi Başkanlığı

          Sayıştay Başkanlığı

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü

          Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

          Kişisel Verileri Koruma Kurumu

          Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

          Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

          Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

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