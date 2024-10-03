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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ORTAÖĞRETİM SONUCU SORGULAMA 2024 | KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        2024 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül tarihinde 2 milyona yakın adayın katılımı ile tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından gözler, KPSS ortaöğretim sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. KPSS sonuçları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 19:21 Güncelleme: 03.10.2024 - 21:19
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        • 1

          KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Söz konusu sınava katılım gösteren memur adayları, KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişim sağlanılabilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı o tarih...

        • 2

          KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024 KPSS Ortaöğretim, 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

          KPSS Ortaöğretim sonuçları, 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak.

        • 3

          KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

          KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

          Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

          Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

        • 5

          Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

          Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

          Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

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