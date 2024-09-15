KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarının yakın tarihte ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecekler. İşte "KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı...
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Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumu 15 Eylül'de 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenleniyor. Bu kapsamda, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 KPSS Ortaöğretim sonucu sorgulama ekranı...
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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
Genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulanacağı sınavda adaylara 120 soru sorulacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek ve ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM takvimine göre sınav 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak 130 dakikalık sınav 12.25'te sona erecek.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 Eylül günü uygulanan sınavın sonuçları, ÖSYM takvimine göre 4 Ekim'de açıklanacak. ÖSYM sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sonuçlara erişebilecekler.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu, başvuranlardan 900 bin 148'inin kadın, 964 bin 719'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu bildirdi.
Sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını kaydeden Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'den yapıldığı ifade etti.