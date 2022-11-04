KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman ve saat kaçta? ÖSYM KPSS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi! KPSS kaç soru ve ne zaman bitiyor?

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman ve saat kaçta? ÖSYM KPSS sınav süresi...

KPSS ortaöğretim sınavı için beklenen tarih geldi çattı. Türkiye genelinde sınavda ter dökecek binlerce adat için sınavın gününü, başlama saatini ve ne kadar süreciğine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, KPSS ortaöğretim sınavı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

ABONE OL