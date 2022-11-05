Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilecek KPSS ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lise mezunu adaylarının katılım sağlayacağı KPSS Ortaöğretim'de 120 soruya 130 dakika süre verilecek. Peki KPSS ortaöğretim sınav yorumları ile sorular nasıldı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...