ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecan dorukta. 2020 KPSS oturumlarından biri olan KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında bilgiler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım günü saat 10.15'te yapılacak olup 130 dakika sürecek. ÖSYM sonuçların 24 Aralık'ta duyurulacağını belirtti.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri henüz belirlenmedi. ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerini yayımladığında haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.

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