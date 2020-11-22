KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Sorusu KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınav sorularını ve cevaplarını öğrenmek istiyor. Peki, konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi mi?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

22 Kasım 2020'de gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınav gününden bir iki gün içerisinde ÖSYM tarafından erişime açılıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020

ÖSYM 2020 akademik takviminde KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.