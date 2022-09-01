KPSS Ortaöğretim başvuru ekranı. ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen binlerce lise mezunu aday, KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi ve ücretini araştırıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları 1 ile 13 Eylül günler arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru işlemleriini kılavuz ile gerçekleştirecekler. İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim başvuru ekranı...