Kamu personeli olmak için ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavlarına girmek ve yeterli puanı almak gerekiyor. KPSS önlisans sınavı 25 Ekim tarihinde düzenlenmişti. Bir yıl boyunca sıkı bir şekilde çalışan adaylar 2020 KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

ÖSYM KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu.

KPSS SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLA

KPSS ÖNLİSANS SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.