KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS önlisans sonuçları sorgulama sayfası
Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS Önlisans sonuçlarını bekleyen adaylar sorgulamalarına devam ediyor. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu belli oldu. Sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden takip edilecek. Peki KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 KPSS önlisans sonuçları sorgulama sayfası
Giriş: 17.09.2024 - 09:50 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:52
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