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KPSS Önlisans Giriş Yerleri Belli Oldu mu? 2022 KPSS Önlisans Giriş Belgesi Açıklandı mı, Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS Önlisans giriş yerleri belli oldu mu? 2022 KPSS Önlisans giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans sınavının tamamlanmasının ardından gözler önlisans sınavına çevrildi. KPSS önlisans sınavına girecek olan adaylar giriş belgelerinin belli olup olmadığını merak ediyor. 2022 önlisans sınavı için geri sayım başlamışken adaylar tarihleri yakından takip ediyor. Peki, KPSS Önlisans giriş yerleri belli oldu mu? 2022 KPSS Önlisans giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 KPSS önlisans sınav tarihi…

21.09.2022 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS önlisans sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar için son hazırlıklar tamamlanmaya başlanırken sınav giriş yerlerini de öğrenmek istiyor. Sınav yaklaşırken heyecanlı bekleyiş artarken "KPSS Önlisans giriş yerleri belli oldu mu? 2022 KPSS Önlisans giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da en çok merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 2022 KPSS önlisans sınav tarihi

  • KPSS ÖNLİSANS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    KPSS önlisans sınav giriş belgesi tarihi hakkında ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle 29 Eylül'de açıklanması öngörülüyor.

  • Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

  • KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

    2022-KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek.

  • KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022-KPSS Ön Lisans’a ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.

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