ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS önlisans sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar için son hazırlıklar tamamlanmaya başlanırken sınav giriş yerlerini de öğrenmek istiyor. Sınav yaklaşırken heyecanlı bekleyiş artarken "KPSS Önlisans giriş yerleri belli oldu mu? 2022 KPSS Önlisans giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da en çok merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 2022 KPSS önlisans sınav tarihi…