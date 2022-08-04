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KPSS önlisans ertelendi mi, ne zaman ve hangi gün yapılacak 2022? KPSS önlisans iptal mi oldu?

Geçtiğimiz denetleme kararı verilen ve gün itibariyle iptal edilen KPSS'nin ardından KPSS önlisans gündem oldu. Sınava kısa bir süre kala adaylar; KPSS önlisans ertelendi mi sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, konuyla ilgili ayrıntılar...

04.08.2022 - 15:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS önlisans sınavının akıbeti günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Sınavda ter dökecek binlerce aday, söz konusu sınavın ertelenme ihtimali olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

  • KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN 2022?

    KPSS Önlisans sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

  • KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS Önlisans başvuruları 3-15 Ağustos tarihleri arasında ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini aynı zamanda ÖSYM büroları aracılığı ile de yapabilecek. KPSS Önlisans sınavına başvuracak olan adaylar 130 TL başvuru ücreti ödeyecek.

  • KPSS ÖNLİSANS ERTELENECEK Mİ?

    KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceleme kararı vermesi sonrası yapılan incelemede sınav iptal edildi ancak KPSS önlisansın iptal edilmesi ya da ertelenmesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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