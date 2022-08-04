KPSS ÖNLİSANS ERTELENECEK Mİ?



KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceleme kararı vermesi sonrası yapılan incelemede sınav iptal edildi ancak KPSS önlisansın iptal edilmesi ya da ertelenmesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.