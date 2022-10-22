KPSS sınavının ön lisans oturumu, 9 Ekim 2022 tarihinde yapılan sınavla sona ermişti. Şimdi, sınava giren vatandaşlar sınav sonuçları için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki, KPSS ön lisans sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."