Kamu kurumlarında memur olmak isteyen ön lisans mezunları ÖSYM tarafından düzenlenen KPPS’ye girecekler. ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara giriş belgesi ile giriş yapmak zorunlu. Aksi taktirde giriş belgesi yanında bulunmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacaklar. 2022 KPSS ön lisans sınavına katılım gösterecek adaylar ise günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı. Eksikleri olan adaylar ise sınav giriş belgelerinin nasıl alacağını merak ediyor. Peki, KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı