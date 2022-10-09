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KPSS Ön Lisans Sınav Giriş Belgesi Nasıl, nereden Alınır? ÖSYM ile KPSS Giriş Belgesi Sorgulama linki ekranı

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı

9 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan 2022 KPSS ön lisans için sınav yerleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar giriş belgeleri olmadan salona alınmayacak. Adaylar günler öncesinde sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağını araştırmaya başladı. İşte 2022 ÖSYM KPSS ön lisans giriş belgesi sorgulama ekranı

09.10.2022 - 00:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kamu kurumlarında memur olmak isteyen ön lisans mezunları ÖSYM tarafından düzenlenen KPPS’ye girecekler. ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara giriş belgesi ile giriş yapmak zorunlu. Aksi taktirde giriş belgesi yanında bulunmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacaklar. 2022 KPSS ön lisans sınavına katılım gösterecek adaylar ise günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı. Eksikleri olan adaylar ise sınav giriş belgelerinin nasıl alacağını merak ediyor. Peki, KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı

  • KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından ertelenen KPSS lisans sınavı oturumları için yayımlanan yeni takvim sonrasında, sınav tarihleri belli oldu.

  • Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 3 Kasım 2022 Perşembe günü açıklanacak.

  • KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

    9 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı.

  • Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

    KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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